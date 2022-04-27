Агент футболиста Николсона опроверг слухи об уходе спортсмена из «Спартака»

Агент Кевин Коуэн, который представляет интересы футболиста Шамара Николсона, опроверг слухи об уходе спортсмена из «Спартака». Об этом сообщило издание Sport24.

По данным РИА ФАН, он отметил, что Николсон планирует и дальше играть за клуб, пока не закончится контракт.

«Он покинет клуб до истечения контракта только если футбол в России перестанет существовать или если „Манчестер Юнайтед“ сделает ему предложение, например», — подчеркнул Коуэн.

Футболист перешел в «Спартак» в январе этого года.