Агент Дзюбы Гольдман объяснил, почему футболист выбрал «Адана Демирспор»

Агент футболиста Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, почему спортсмен перешел в «Адана Демирспор». Об этом сообщило издание Sport24.

По данным газеты «Петербургский дневник», руководство клуба было заинтересовано в сотрудничестве с Дзюбой.

«В шортлисте „Аданы“ Дзюба действительно шел на первом месте. Это подкупило», — уточнил Гольдман.

Он добавил, что для футболиста важно, чтобы клуб ставил серьезные задачи, а «Адана Демирспор» как раз соответствует этому критерию.