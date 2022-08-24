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    24 августа 2022, 21:07

    Агент Дзюбы Гольдман объяснил, почему футболист выбрал «Адана Демирспор»

    Дарья Морозова

    Агент футболиста Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, почему спортсмен перешел в «Адана Демирспор». Об этом сообщило издание Sport24.

    По данным газеты «Петербургский дневник», руководство клуба было заинтересовано в сотрудничестве с Дзюбой.

    «В шортлисте „Аданы“ Дзюба действительно шел на первом месте. Это подкупило», — уточнил Гольдман.

    Он добавил, что для футболиста важно, чтобы клуб ставил серьезные задачи, а «Адана Демирспор» как раз соответствует этому критерию.