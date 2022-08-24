Агент Дзюбы Гольдман объяснил, почему футболист выбрал «Адана Демирспор»
Агент футболиста Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, почему спортсмен перешел в «Адана Демирспор». Об этом сообщило издание Sport24.
По данным газеты «Петербургский дневник», руководство клуба было заинтересовано в сотрудничестве с Дзюбой.
«В шортлисте „Аданы“ Дзюба действительно шел на первом месте. Это подкупило», — уточнил Гольдман.
Он добавил, что для футболиста важно, чтобы клуб ставил серьезные задачи, а «Адана Демирспор» как раз соответствует этому критерию.