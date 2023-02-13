Спорт 13 февраля 2023, 23:10 Агент Дуа назвал фейком информацию об интересе ЦСКА к футболисту

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Агент бомбардира «Нюрнберга» Квадво Дуа Вольфганг Воге прокомментировал сообщение о том, что московский ЦСКА проявляет интерес к кандидатуре его клиента. Менеджера процитировало издание Sport24.

«Интерес ЦСКА? Это фейк», — привело слова Воге RT.

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Об интересе «армейцев» к Дуа написал журналист Иван Карпов. Он сообщил, что московский клуб якобы рассматривает вариант с арендой футболиста с возможность выкупа в один миллион евро.

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В текущем сезоне нападающий отыграл 19 матчей. Он записал в свой актив шесть голов и отметился одной результативной передачей.