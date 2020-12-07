Агент Дриусси объяснил слова футболиста о желании покинуть «Зенит»

«Думаю, в России не так поняли слова Себастьяна», — объяснил Берман.

По его словам, Дриусси сказал, что хотел бы когда-нибудь вернуться в «Ривер Плейт». При этом он не уточнял, что хочет перейти в аргентинский клуб прямо сейчас. Берман добавил, что игрок сейчас сконцентрирован на «Зените» на 100%.