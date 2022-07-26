Агент Дории развеял слухи об интересе «Зенита» к футболисту

Агент бразильского футболиста Матеуса Дории Марсело Фернандес прокомментировал сообщение о том, что «Зенит» интересуется его клиентом. Менеджера процитировал «Петербургский дневник».

«На данный момент ничего из „Зенита“ не приходило. Никто не связывался», — заверил Фернандес.

Сейчас Дория выступает за мексиканского клуб «Сантос Лагуна». Он провел за команду 144 матчей и записал в свой актив 13 голов. Ранее футболист играл в «Малатьяспоре», «Гранаде», «Марселе», «Сан-Паулу» и «Ботафого».