Агент Черчесова заявил, что не ищет тренеру новое место работы
Агент главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова Шандон Варга оценил вероятность ухода специалиста из команды после результатов на Евро-2020.
Как рассказал Варга в беседе с «РБ-Спорт», Черчесов не ставил ему задачи искать новую команду.
«Он говорит, что, работая в сборной, служит России. Но если почувствует, что не приносит пользы, тогда, конечно, будем искать», — отметил агент главного тренера сборной России.
По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России набрала три очка и оказалась на последнем месте в группе B. Подопечные Черчесова в матчах в Санкт-Петербурге проиграли Бельгии со счетом 0:3, и обыграли Финляндию с результатом 1:0, напомнила «Газета.ru».
В решающей встрече сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. Матч прошел в Копенгагене на стадионе «Паркен».
Главный тренер сборной России не уйдет со своего поста после поражения российских спортсменов на чемпионате Европы по футболу, считает спортивный обозреватель и шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник. В разговоре с «360» он отметил, что у России существует системная проблема с подготовкой футболистов. Она напрямую не связана с тренерами.