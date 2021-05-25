facebook_pixel
    25 мая 2021, 09:06

    Агент Чалханоглу развеял слухи об интересе «Зенита» к футболисту

    Артур Блянихов

    Агент хавбека итальянского «Милана» Хакана Чалханоглу Гордон Стипич опроверг сообщения о том, что петербургский «Зенит» проявляет интерес к игроку. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

    По словам Стипича, с «сине-бело-голубыми» никогда не велось переговоров относительно трансфера 27-летнего футболиста.

    «Информация о его возможном переходе в „Зенит“ абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнул менеджер.

    Отмечается, что Чалханоглу играет за «Милан» с 2017 года. До этого он выступал за «Карлсруэ», «Гамбург» и «Байер». По данным издания, трансферная стоимость турецкого полузащитника оценивается в 35 миллионов евро.