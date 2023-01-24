Спорт 24 января 2023, 15:20 Агент Борре: «„Локомотив“ действительно интересуется Рафаэлем»

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Агент нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре Никос Петропулос обсудил с изданием Sport24 слухи о том, что его клиент попал в сферу интересов московского «Локомотива».

«„Локомотив“ действительно интересуется Рафаэлем, но клуб не принимает предложение по аренде», — приводит слова Борре RT.

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В текущем сезоне 27-летний бомбардир отыграл за «Айнтрахт» 23 матча. Он записал в свой актив один гол и отметился тремя результативными передачами.

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