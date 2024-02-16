Спорт 16 февраля 2024, 17:43 Агент Боннефон не исключил уход футболиста Мартинса из «Спартака» зимой

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Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, не исключил уход футболиста из столичного клуба зимой. Об этом он сообщил сайту Sport24.

По словам агента, сейчас футболиста полностью устраивает его карьера в «Спартаке».

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«Может ли Мартинс покинуть „Спартак“ этой зимой? Все возможно, но Кристофер очень счастлив в клубе сейчас и не хочет его покидать», — добавил Боннефон.

Как сообщил RT,полузащитник провел 24 матча за московский клуб и забил три мяча в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги.