Агент Бийола допустил его переход в «Зенит» | 360°

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Агент Бийола допустил его переход в «Зенит»

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Агент словенского футболиста, защитника итальянского клуба «Удинезе» Яки Бийола Роберт Чибеж допустил, что футболист рано или поздно можно перейти в «Зенит». Об этом сообщило издание «РБ Спорт».

Яка Бийол до перехода в Серию А на протяжении нескольких сезонов выступал в составе московского ЦСКА, пояснило РИА ФАН. По словам агента спортсмена, нельзя исключать, что рано или поздно он окажется в «Зените».

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«Согласился бы Яка перейти в „Зенит“? В венах Яки течет „красно-синяя“ кровь. Но сейчас нельзя сказать, что произойдет в будущем», — сказал Чибеж.

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