Агент Александра Кокорина рассказал о его планах

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин планирует продолжать карьеру в Италии. Об этом в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал его агент Тимофей Бердышев.

«Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону. На сегодняшний день Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», — сказал Бердышев.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту, пояснил RТ.