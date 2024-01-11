11 января 2024, 12:36
Агент Ахметова объяснил его переход в «Зенит» несдержанными обещаниями «Краснодара»
Агент полузащитника Ахметова заявил, что «Краснодар» не сдержал обещания
Агент российского полузащитника Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори объяснил, почему игрок перешел из «Краснодара» в «Зенит». Его слова привело издание «Чемпионат».
Гегечкори упрекнул «Краснодар», который является лидером Российской премьер-лиги, за несдержанные обещания. Футбольный клуб должен был использовать Ахметова либо на позиции «восьмерки», либо «десятки».
Реклама
«Но обещания там не сдержали — на этих двух позициях он не провел ни одного матча», — объяснил агент игрока.
Он также добавил, что при желании команда могла бы сохранить полузащитника. Но оценка спортсмена «Краснодаром» не соответствовала ожиданиям, заключил Гегечкори.
Журналист Иван Карпов 9 января сообщил, что в скором времени руководство «Зенита» объявит о переходе полузащитника Ахметова из «Краснодара» в петербургский клуб. Спортсмен уже прошел медицинское обследование.
ФК Зенит
Спортсмены
Краснодар
Футбол
Реклама
Реклама