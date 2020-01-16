Африканец выдавал себя за легионера «Динамо» ради лечения в московской больнице
Темнокожий приятель футболиста столичного «Динамо» Сильвестра Игбуна обратился в московскую больницу, предъявив документы друга. Он даже сфотографировался на память с врачами клиники. Обман раскрылся, когда новости о госпитализации нигерийского нападающего дошли до Антальи, где он находится на сборах.
Друга легионера зовут Олучи, он прилетел в Москву из Нигерии в конце прошлого года. Олучи работал на футболиста и жил в его квартире. На одной из фотографий в Instagram Ибгуна он запечатлен вместе с Олучи.
Страховая компания, с которой работает ФК «Динамо» начала проверку инцидента. Игбун может лишиться полиса ДМС, если его признают виновным в подлоге.
Игбун позвонил другу и выставил его из квартиры, сообщило сетевое издание. Сам Олучи заявил, что «не хотел этого делать», просто ему «стало плохо».
Сильвестру Игбуну 29 лет. С 2015 года он играл в ФК «Уфа», в сентябре 2019 года перешел на правах аренды в столичное «Динамо».