Адвокат Устюгова отреагировал на лишение биатлониста олимпийских медалей

По словам юриста, аннуляцию медалей произвели на основании данных паспорта крови, в котором регистрировался повышенный уровень гемоглобина. Повышение гемоглобина, по мнению Международного союза биатлонистов, якобы говорит об употреблении допинга.

«Тот уровень гемоглобина, который отражен в паспорте крови, незначительно отличался от обычного, то есть не был экстремально высоким», — обратил внимание собеседник издания.