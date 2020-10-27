Адвокат Устюгова отреагировал на лишение биатлониста олимпийских медалей
Адвокат российского биатлониста Евгения Устюгова Алексей Панич обсудил с сайтом телеканала «Звезда» сообщение о том, что Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) лишила атлета трех олимпийских медалей.
По словам юриста, аннуляцию медалей произвели на основании данных паспорта крови, в котором регистрировался повышенный уровень гемоглобина. Повышение гемоглобина, по мнению Международного союза биатлонистов, якобы говорит об употреблении допинга.
«Тот уровень гемоглобина, который отражен в паспорте крови, незначительно отличался от обычного, то есть не был экстремально высоким», — обратил внимание собеседник издания.