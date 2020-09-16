Адвокат Широкова опроверг взятие подписки о невыезде с футболиста
Адвокат бывшего футболиста сборной России Романа Широкова Вадим Лялин не подтвердил информацию о том, что с футболиста взяли подписку о невыезде в рамках уголовного дела об избиении судьи. Об этом сообщил ТАСС.
«Я не знаю, почему распространяется ложная информация», — признался юрист. Лялин рассказал, что ни он, ни Широков пока не ознакомлены с материалами дела, поэтому избрание меры пресечения в принципе невозможно.
ИА НСН напомнило, что в отношении спортсмена возбудили уголовное дело после того, как он избил арбитра Никиту Данченкова во время игры с участием команды «Матч ТВ». Футболиста разозлила красная карточка, которую ему показал судья.