Адвокат Широкова опроверг взятие подписки о невыезде с футболиста

«Я не знаю, почему распространяется ложная информация», — признался юрист. Лялин рассказал, что ни он, ни Широков пока не ознакомлены с материалами дела, поэтому избрание меры пресечения в принципе невозможно.

ИА НСН напомнило, что в отношении спортсмена возбудили уголовное дело после того, как он избил арбитра Никиту Данченкова во время игры с участием команды «Матч ТВ». Футболиста разозлила красная карточка, которую ему показал судья.