Адвокат объяснил, почему Протасовицкий не вышел по УДО с Кокориным и Мамаевым
Кокорин и Мамаев попросили отпустить ПротасовицкогоПодробнее
По ее словам, слушание не состоялось 10 сентября и было перенесено из-за определенных факторов. В частности, Протасовицкий попал в колонию на неделю позже, чем туда убыли другие осужденные. Соответственно ходатайство было также подано не одновременно с остальными.
«Он и не должен был выйти сегодня (17 сентября — прим.ред.), он находится в другой колонии вообще. Подавали на УДО, рассмотрение вопроса будет 24 сентября», — рассказала Прилипко.
Если Кокорины и Мамаев сидели в колонии в Белгородской области, то Протасовицкий сейчас находится в Брянской области.
Она отметила, что ситуация у Протасовицкого намного лучше, чем у освобожденных спортсменов. В связи с этим суд должен удовлетворить просьбу стороны защиты об УДО.
«Он должен выйти также, как и Мамаев и Кокорин. Там просто какие-то странные взыскания появились, которых не было, о которых он понятия не имеет», — подчеркнула адвокат.
Александр Протасовицкий получил один год и пять месяцев колонии за две драки в центре Москвы. В хулиганских действиях участвовали также братья Кокорины и Павел Мамаев, которых отпустили из колонии 17 сентября 2019 года по УДО.