Адвокат объяснил, какое наказание грозит напавшему на арбитра Широкову

Адвокат Александр Островский объяснил, какое наказание грозит футболисту Роману Широкову, который избил молодого арбитра Никиту Данченкова на «Кубке Селебрити» в середине августа.

Уточняется, что в суде Островский представляет интересы пострадавшего спортивного судьи, пишет ИА Nation News.

«Он (Широков) входит у нас в число авторитетнейших футболистов, которые участвуют в рассмотрении конфликтных ситуаций в РФС. То есть, он еще и авторитетный третейский судья. Но я слышал, что его уже тоже нет среди двадцатки. Это показывает уровень РФС. Место Широкова — на скамье подсудимых. Он себе это точно обеспечил», — подчеркнул юрист.

Он отметил, что в настоящий момент тяжело сказать, каким будет наказание для спортсмена. Как считает адвокат, футболиста может ждать сценарий Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые отбыли наказание в виде лишения свободы за то, что два года назад устроили две драки в центре Москвы.