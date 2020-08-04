Адвокат объяснил, как Кирилл Кокорин снова оказался в суде

Кириллу Кокорину снова пришлось объясняться с судьей. Молодого человека дважды поймали в тонированном автомобиле и выдали предписания. Кокорин в итоге убрал всю пленку с машины, поэтому смог отделаться только штрафом.

«Сам факт наличия тонировки был. В период, когда карантинные меры только начали снимать, его остановили, выдали ему предписание устранить нарушение. Но поскольку сервисы еще были закрыты, на этой машине снимать тонировку самому неправильно, можно что-то там повредить, он дожидался, но в этот период его еще раз остановили сотрудники», — пояснил «360» адвокат Вячеслав Барик.

Он добавил, что Кокорину повторно выписали штраф. Когда автосервисы возобновили работу, владелец авто снял тонировку. После этого Кокорин-младший привез необходимые доказательства в суд, объяснил всю ситуацию и раскаялся.

«Штрафы все оплатил. Суд пошел навстречу и посчитал, что можно ограничиться штрафом», — заключил адвокат.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что Кокорина-младшего поймали на тонированном Mercedes во время рейда. Снимать тонировку с передних стекол молодой человек отказался, поэтому инспекторы передали материалы в Никулинский суд Москвы. Во время заседания Кокорин показал фотографии машины уже без пленки и получил штраф.

Осенью 2018 года Кирилл Кокорин устроил драку в центре Москвы со своим старшим братом Александром и футболистом Павлом Мамаевым. Их освободили из-под стражи только спустя почти год.