Адвокат Дмитриев рассказал, что Азмун не явился на экспертизу для установления отцовства

Экс-футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун не пришел на экспертизу для установления отцовства, которая была назначена на 11 апреля. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщил адвокат бывшей девушки спортсмена Андрей Дмитриев.

«Была назначена дата проведения теста, представители ответчика сообщили, что он не сможет подъехать из-за загруженного игрового графика, и эксперт из Центра судебной экспертизы принял решение вернуть дело в суд. Дальше дело продолжит судья в соответствии с имеющимися доказательствами», — сообщил юрист.

Процесс может затянуться до осени 2022 года, так как суд может назначить еще не одну дату встречи для проведения экспертизы.

Азмун и жительница Казани Алия познакомились в 2018 году, когда футболист выступал за «Рубин». Узнав о беременности девушки, спортсмен отказался признавать ребенка, и пара рассталась. Несмотря на это, он продолжал высылать девушке 12 тысяч рублей в месяц на ребенка. В 2021 году Алия обратилась в суд, чтобы получить законные 25% от дохода футболиста.