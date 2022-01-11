Адвокат Чеботарев заявил, что теннисиста Джоковича лишили визы из-за путаницы в документах

Форма анкеты на получение визы является некорректной, из-за чего в ситуации с теннисистом Новаком Джоковичем могла произойти путаница. Таким мнением поделился адвокат по спортивному праву, доцент ВШЭ Александр Чеботарев. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Ранее спортсмен прибыл в Австралию, чтобы принять участие в Australian Open. Однако ему не удалось пройти паспортный контроль. Его отправили в изолятор из-за отсутствия прививки от COVID-19. Сейчас спортсмена планируют выслать из Австралии, несмотря на то, что было принято решение вернуть ему визу.

«Там недостаточно корректно сформулирован порядок получения визы, в той части, что в графе „переболели/имеете освобождение“, он просто указал „имеет освобождение“, и ему дали визу. То есть здесь есть элемент введения в заблуждение именно в некорректности формулировок этих», — заявил Чеботарев.