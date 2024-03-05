Эксклюзив 05 марта 2024, 23:10 «Адский труд». Хоккеист Егор Яковлев рассказал, каким должен быть хороший тренер Хоккеист Яковлев: хорошие тренеры любят свою работу и вкладывают в нее душу Телеканал «360»

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Хороший тренер по хоккею фанатеет от своей работы и вкладывает в нее душу. Такое мнение выразил хоккеист, олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей».

По его словам, существует не так много по-настоящему хороших детских хоккейных тренеров. Идеальный наставник должен обладать достаточным опытом, чтобы передать свои знания будущим спортсменам.

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«Откуда будет профессионализм? Это от твоего личного опыта: где ты играл, что ты проходил. У нас достаточно мало таких ребят. Кто такого уровня ребята, они не идут в детский хоккей передавать свой опыт, потому что это адский тяжелый труд. Быть детским тренером — это очень тяжело», — сказал Яковлев.

Он отметил, что самая трудная задача детского тренера — это достучаться до ученика, суметь показать ему правильное направление. Из-за этого многие профессионалы предпочитают сразу работать со взрослыми учениками.