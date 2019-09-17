Адреналин и скорость. Как прошли соревнования на квадроциклах и мотовездеходах в Истре?

Экстремалы со всей России штурмовали трассу в Подмосковье. Под Истрой завершился финальный этап соревнований на квадроциклах и мотовездеходах. Участникам надо было не только проехать быстрее всех. Еще требовались ловкость и меткость. Место проведения выбрали неслучайно. Мотопарк в Вельяминове часто принимает экстремальные турниры.

Источник фото: телеканал «360»

Мотопарк Вельяминово накрыла волна спортивных страстей. Драйв, азарт и борьба за лидерство захватили участников всероссийских соревнований на квадроциклах. Михаил Магваер только начинает карьеру гонщика. А, в основном, тестирует транспорт для своего ютуб-канала.

«С удовольствием занимаюсь уже третий год. Хорошее количество подписчиков, и растет, потому что уникальный контент. У меня уже есть своя команда: фотографы, операторы. Ну, конечно, главные участники — это и зритель, и ребята, которые участвуют в этих мероприятиях», — сказал Михаил Магваер, гонщик, блогер.

Сам по себе мощный четырехколесник — еще не гарантия победы. Чтобы пройти трассу самым первым, нужно много учиться.

«Профессиональные спортсмены без подготовки далеко не уедут. Необходима выносливость. Потому что я, как-то так, любитель, грубо говоря. А ребята, которые постоянно участвуют, они начинают готовиться заблаговременно. Это подготовка техники. Это физические упражнения», — отметил Михаил.

Источник фото: телеканал «360»

Один из этапов соревнований — квадробиатлон. После каждого круга — стрельба по мишени из пейнтбольного маркера. За каждый промах гонщик получает штрафное время.

Гоняли парни не только по земле. В одном из заездов пришлось даже погружаться в воду. Но и тут никто не хотел упасть в грязь лицом. В прямом смысле.

Михаил на победу особо и не рассчитывал. Понимал, что пока маловато опыта. Однако, уступать профессионалам не собирался. Даже при наличии небольшой травмы.

«У меня выбита рука, но я проехал всю гонку, два дня. Естественно, результат, конечно, хуже, чем у всех остальных. Но гонка закончилась, сейчас будет награждение. Посмотрим, какое место я занял по итогам всех этапов. Но я знаю, что я пришел не последний. По очкам я далеко в середине», — уточнил блогер.

Источник фото: телеканал «360»

По итогам всех этапов, Михаил вошел в десятку лучших гонщиков, заняв девятое место. У экстремала впереди целый год, чтобы на следующем турнире улучшить результат.