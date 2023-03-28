28 марта 2023, 15:02
«Адмирал» одержал победу над «Ак Барсом» на матче в Казани
Команда из Приморья «Адмирал» сумела задавить «Ак Барс» на мачте в Казани, обыграв фаворитов со счетом 2:1. Таким образом «моряки» сохранили шансы на полуфинал Кубка Гагарина. Об этом написал vostokmedia.com.
В минувшей игре отличился вратарь «Адмирала» Никита Серебряков, не взявший только один бросок из пятидесяти, сообщил сайт zr.media.
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Следующая игра запланирована на «Фетисов-Арене» во Владивостоке в понедельник, 27 апреля.
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