Спорт 28 марта 2023, 15:02 «Адмирал» одержал победу над «Ак Барсом» на матче в Казани

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Команда из Приморья «Адмирал» сумела задавить «Ак Барс» на мачте в Казани, обыграв фаворитов со счетом 2:1. Таким образом «моряки» сохранили шансы на полуфинал Кубка Гагарина. Об этом написал vostokmedia.com.

В минувшей игре отличился вратарь «Адмирала» Никита Серебряков, не взявший только один бросок из пятидесяти, сообщил сайт zr.media.

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Следующая игра запланирована на «Фетисов-Арене» во Владивостоке в понедельник, 27 апреля.