Adidas объяснил расположение цветов российского флага на форме сборной РФ

«Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной», — заявили в компании.

Там отметили, что по договоренности с РФС новую форму футболисты сборной России наденут в следующем году.

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Ранее в ответе на запрос Deutsche Welle в головоном офисе компании заявили, что ищут выход из сложившейся ситуации.

«Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза, и поэтому уверены, что вместе найдем решение», — говорится в сообщении головного офиса компании.

Однако по чьей именно вине произошла ошибка, а также как именно ее планируют решить, в компании не уточнили.

Новую форму сборной России по футболу представили еще 7 ноября. Но игроки и болельщики заметили, что цвета триколора на рукавах расположены в обратном порядке.

Сначала многие посчитали, что такова задумка дизайнеров, но после того, как представили форму игроков сборной Германии, где цвета шли по порядку, разразился скандал. Когда именно утвердили дизайн новой формы для российской команды, неизвестно.

Российский футбольный союз потребовал, чтобы форму переделали. Но в официальных магазинах уже начались продажи и как из этой ситуации выйдет Adidas, непонятно. Отзывать всю партию товара компания пока желания не изъявила.

Между тем российские футболисты заявили, что на ближайшие матчи отборочных туров чемпионата Европы выйдут в старой форме.