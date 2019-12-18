Adidas поменяла форму сборной России
Александр Дюков сообщил сайту «Рейтинг Букмекеров», что переговоры по внесению изменений в новую форму «по сути» завершены.
«Мы получили подход Adidas к изменениям. Будет заменена ткань, будут изменения с кроем формы — она станет более спортивной. Этот вариант нас устраивает. Первый был не совсем удачным не только для РФС, но для болельщиков», — сообщил Дюков. Он добавил, что оригинальный крой будет отличаться от форм Испании, Германии и Бельгии.
Президент РФС Александр Дюков также сообщил, Adidas принял решение внести РФС в категорию национальных ассоциаций класса А. Как уточнил «Спорт-Экспресс», это означает, что при изготовлении формы примут более интересные дизайнерские решения.
Понятно, что она будет отличаться от той же немецкой, но можно говорить о другом качестве покроя. На Евро сыграем уже в обновленной формеАлександр ДюковПрезидент РФС.
Ранее в ответ на недоумение болельщиков и руководство РФС из-за того, что на рукавах формы цвета российского флага шли наоборот, пресс-служба Adidas заявила, что полосы должны выстраиваться в национальный флаг при поднятых руках.