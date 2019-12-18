Adidas поменяла форму сборной России

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что в ближайшее время будет презентована новая форма сборной России, скорректированная компанией Adidas. Ранее она показала вариант формы, который не устроил ни болельщиков, ни руководство РФС.

Александр Дюков сообщил сайту «Рейтинг Букмекеров», что переговоры по внесению изменений в новую форму «по сути» завершены.

«Мы получили подход Adidas к изменениям. Будет заменена ткань, будут изменения с кроем формы — она станет более спортивной. Этот вариант нас устраивает. Первый был не совсем удачным не только для РФС, но для болельщиков», — сообщил Дюков. Он добавил, что оригинальный крой будет отличаться от форм Испании, Германии и Бельгии.

Президент РФС Александр Дюков также сообщил, Adidas принял решение внести РФС в категорию национальных ассоциаций класса А. Как уточнил «Спорт-Экспресс», это означает, что при изготовлении формы примут более интересные дизайнерские решения.

Понятно, что она будет отличаться от той же немецкой, но можно говорить о другом качестве покроя. На Евро сыграем уже в обновленной форме Александр Дюков Президент РФС.

Ранее в ответ на недоумение болельщиков и руководство РФС из-за того, что на рукавах формы цвета российского флага шли наоборот, пресс-служба Adidas заявила, что полосы должны выстраиваться в национальный флаг при поднятых руках.