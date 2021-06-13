Адесанья по очкам победил Веттори на турнире UFC 263

Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над итальянцем Марвином Веттори в главном бою турнира UFC 263. Спортсмены бились пять раундов.

Адесанья одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Он защитил титул чемпиона UFC в среднем весе в третий раз. На счету бойца из Новой Зеландии 21 победа и 1 поражение в ММА.

Чемпион UFC в среднем весе родился в Нигерии в 1989 году, но еще ребенком переехал в Новую Зеландию. Он начал заниматься единоборствами, чтобы уметь постоять за себя. В разное время он ходил в секции муай-тай, кикбоксинга, бокса, тхэквондо и бразильского джиу-джитсу.