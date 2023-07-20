20 июля 2023, 16:37
«Адаптируемся к новой жизни». Костомаров вместе с женой записал обращение из дома
Вернувшийся домой из больницы фигурист Костомаров рассказал о поддержке жены
Переживший несколько ампутаций фигурист и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что вместе со своей женой Оксаной Домниной адаптируется к жизни в новых условиях. Видео со своим обращением он опубликовал в социальной сети Tenchat.
Спортсмен подчеркнул, что без поддержки супруги восстановиться ему было бы тяжелее.
Реклама
«Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это гораздо тяжелее, но благодаря моей любимой жене у нас получается с этим справляться. Ну что делать? В такие условия мы поставлены сегодня. Но надо как-то дальше жить и бороться с этим», — заявил Костомаров.
Оксана Домнина пожелала всем подписчикам аккаунта супруга любви, здоровья и всего самого хорошего.
Роман Костомаров попал в больницу в начале этого года с серьезной пневмонией. Врачи ввели его в медикаментозную кому, а из-за развившегося сепсиса ампутировали обе стопы, кисть правой руки и часть левой.
Домой олимпийский чемпион вернулся только летом. Он признавался, что сейчас многое бы отдал за то, чтобы вернуть прошлое, но прекрасно понимает, что это невозможно.
Спортсмены
Роман Костомаров
Реклама
Реклама