Спорт 20 июля 2023, 16:37 «Адаптируемся к новой жизни». Костомаров вместе с женой записал обращение из дома Вернувшийся домой из больницы фигурист Костомаров рассказал о поддержке жены

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Переживший несколько ампутаций фигурист и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что вместе со своей женой Оксаной Домниной адаптируется к жизни в новых условиях. Видео со своим обращением он опубликовал в социальной сети Tenchat.

Спортсмен подчеркнул, что без поддержки супруги восстановиться ему было бы тяжелее.

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«Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это гораздо тяжелее, но благодаря моей любимой жене у нас получается с этим справляться. Ну что делать? В такие условия мы поставлены сегодня. Но надо как-то дальше жить и бороться с этим», — заявил Костомаров.

Оксана Домнина пожелала всем подписчикам аккаунта супруга любви, здоровья и всего самого хорошего.

Роман Костомаров попал в больницу в начале этого года с серьезной пневмонией. Врачи ввели его в медикаментозную кому, а из-за развившегося сепсиса ампутировали обе стопы, кисть правой руки и часть левой.

Домой олимпийский чемпион вернулся только летом. Он признавался, что сейчас многое бы отдал за то, чтобы вернуть прошлое, но прекрасно понимает, что это невозможно.