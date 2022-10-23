Эксклюзив 23 октября 2022, 13:07 Абу-Даби изначально был за российского бойца Махачева — эксперт Главред «Blood&Sweat» Сидоров: боец Махачев грамотно сделал, вызвав на бой Волкановски UFC Russia / YouTube

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На турнире по смешанным единоборствам UFC в Абу-Даби в бою Петра Яна и Шона О’Мэлли судьи присудили победу американцу, скорее всего, из-за политической повестки. А победа Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой была ожидаема — все Объединенные Арабские Эмираты были за него. Таким мнением с каналом «360» поделился главный редактор журнала «Blood&Sweat» Игорь Сидоров.

Он отметил, что Петр Ян — жесткий, активный, агрессивный и опытный боец. У него были противостояния и с более сильными соперниками, чем О’Мэлли. При этом на стороне американца были преимущества в дистанции, в длине конечностей и скорости. Ян уверено шел вперед, контролировал бой, часто переводил в патер, в то время как О’Мэлли его ни разу не перевел. Один раз американец ушел в нокдаун.

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«Почему иностранные судьи отдали победу сопернику тяжело сказать. На мой взгляд, это связано с политической повесткой. Связано с тем, что О’Мэлли американец, вокруг него больше хайпа, у него более интересный промоушен», — пришел к выводу спортивный эксперт.

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Соперника Махачева, Оливейру, Сидоров назвал очень жестким бойцом. Тот проводил бои с очень сильными спортсменами, топами из своего дивизиона, но он «очень уставший». У него были зрелищные бои, с очень яркой драматургией, но он в каждом бою падал в нокдаун. В какие-то моменты он просто пренебрегал защитой и действовал по бразильской системе — «неважно, сколько забьют нам, если мы забьем больше».

Ислам Махачев был в нокауте один раз, но больше этого не повторялось. К тому же у него очень хороший американский тренер — Хавьер Мендес, воспитавший многих американских чемпионов UFC. Это очень опытный тренер, с большим стажем, умеющий выстроить для бойца хороший план на бой.

«Еще было преимущество, можно сказать, „своего поля“, потому что бой проходил в Абу-Даби, где у Ислама и Хабиба Нурмагомедова очень хорошие связи с местными шейхами. Они их часто приглашают, у них проводят сборы, тренируются там, для них создают все условия, и для весогонки, и для тренировки. Там есть все. Тут даже страна была на стороне Махачева», — сказал главный редактор спортивного журнала.

Сидоров отметил, что Махачев хорошо действовал на протяжении всего боя, не давал прицеливаться сопернику. В итоге Махачев сбил Оливейру на землю, и там уже финишировал.

«Дальше уже хороший шаг он сделал, очень грамотный, с точки зрения раскрутки себя, — вызвал на бой чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски. Я думаю, это будет еще один очень зрелищный бой. Думаю, тут именно габариты и сильные стороны Ислама очень пригодятся, и он одержит еще одну победу, и будет у нас еще один очень громкий, известный, хороший чемпион», — заявил эксперт.

Ранее «Комсомольская правда» рассказала, как Ислам Махачев работал охранником. Он также проникал на чужие свадьбы, чтобы бесплатно поесть.