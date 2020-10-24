Абу-Даби готовится к бою Нурмагомедова и Гейджи. Видео

В распоряжении «360» оказалось видео с города, который ждет начала поединка.

Город выглядит нарядно, спортивный комплекс сияет рекламой UFC. Внутрь зрителей не пускают — из-за коронавируса посмотреть поединок можно будет только в трансляции.

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов будет в очередной раз защищать свой титул в легком весе в поединке с американцем Джастином Гейджи, который весной нокаутировал Тони Фергюсона.

Накануне стало известно, что менеджер Хабиба Али Абдельазиз попал в больницу с коронавирусом. Он написал в Instagram, чтобы любой, кто контактировал с ним, принял меры предосторожности.

Хабиб тем временем выложил видео последней тренировки перед титульным боем с Гейджи. Заболевание менеджера он не комментировал.

Россиянин уже дважды защитил чемпионский титул, победив Конора Макгрегора и Дастина Порье. Всего на профессиональном ринге ММА он провел 28 поединков одержав 28 побед.