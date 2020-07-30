Абсолютное равнодушие. Фанаты высказались о возможном переходе Кокорина в «Спартак»

После многочисленных обсуждений и разноречивой информации стало известно, что нападающий Александр Кокорин сделал свой выбор и перейдет в футбольный клуб «Спартак» в качестве свободного агента.

Об этом со ссылкой на источники сообщил «Спорт-Экспресс», но официального подтверждения информации пока нет. Известно, что за него боролись сразу несколько клубов. В том числе, «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Рубин» и «Локомотив».

Любопытно, что несколько лет назад Кокорин заявлял, что никогда в жизни не надел бы футболку «Спартака» из-за детской обиды. После неудачного просмотра в этом клубе он стал воспитанником «Локомотива».

Рэпер ST, фанат клуба «Спартак», заявил «360», что пока не понял, насколько правдива информация о переходе Кокорина в его любимый клуб.

Я еще не понял, правда это или нет, недавно ходили слухи что Глушаков просился обратно, вот это я хотел бы чтобы точно было фейком. Кокорин хороший игрок. Он будет на позиции конкурирующей с Соболевым, а мне нравится, как он играет. Мне бы хотелось, чтобы Соболеву дали играть, не сажали на скамейку запасных, дали показать себя Рэпер ST

«Я помню, как Дзюба говорил, что никогда в жизни не уйдет из ЦСКА. А сейчас кажется, что он всю жизнь в „Зените“ играл. Они всегда что-то говорят, а потом забирают свои слова обратно. Надо понять, что мы их ценим за игру, а не за слова и не за поступки. Если Кокорин принесет „Спартаку“ победы и очки, то добро пожаловать. Ему, я думаю, простят многие слова. О „Спартаке“ Александр негативно отзывался до тюрьмы, а с тех пор в его жизни все изменилось. Думаю, он на многое пересмотрел свои взгляды и вышел другим человеком», — смеясь пояснил рэпер.

По данным инсайдеров, клуб «Динамо» предлагал футболисту трехлетний контракт за десять миллионов евро. Один из лидеров околофутбольной общественности поклонник этого клуба Иван заявил «360», что никакого негатива или супер-внимания от болельщиков в отношении Кокорина не заметил.

«Человек показал все, на что способен, в разных клубах, начиная с „Динамо“ и заканчивая „Сочи“. Ну перешел в „Спартак“, ну говорил какие-то громкие слова, этот человек давно показал своими действиями кто он и что он, и поэтому к нему фанаты испытывают абсолютное равнодушие», — сообщил болельщик.