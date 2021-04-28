Тренер по фигурному катанию Александр Жулин обсудил с порталом Sport24 переход Владимира Морозова и Евгении Тарасовой к тренерам Этери Тутберидзе и Максиму Транькову, которые будут готовить их к олимпийскому сезону.

«Я думаю, что если ребята хотят претендовать на медали, то это абсолютно верное решение», — цитирует Жулина «Газета.ru». По его словам, у Тутберидзе сложился определенный имидж волшебника и мага в российском фигурном катании. Он выразил уверенность, что переход к ней является правильным шагом для Тарасовой и Морозова.