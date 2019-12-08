Абонементы фанатов «Спартака» заблокировали

Абонементы девяти болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» заблокировали. Теперь фанаты могут не попасть на матч любимой команды с «Ростовом» на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Представитель «Спартака» в беседе с «360» опроверг слухи о том, что в этом виноват клуб.

«Поступает тревожная информация. У части фанатов абонементы оказались заблокированными. Интересный предстоит вечер…» — написали в Telegram-канале «Ультра».

В Twitter-аккаунте Ofnews говорится о блокировке абонементов у девяти болельщиков.

Некоторые посчитали блокировку наказанием за протестную акцию, которую устроили любители футбола. Однако позднее выяснилось, что только пять из этих девяти фанатов были в Санкт-Петербурге, когда полицейские задерживали болельщиков.

«Бывает система слетает, это не клуб! Разберутся сейчас с проблемой», — рассказал «360» представитель «Спартака».

Фанаты, который попали на матч, принесли на стадионы плакаты. «Поддержка своей команды — не преступление», «ЯМЫ Валера Амиго», — такие надписи видны на плакатах.

«Контракт Дзюбы = 15 суток» — еще один плакат на трибунах.

Источник фото: Instagram

В матче 18-го тура чемпионата России 1 декабря фанаты «Спартака» оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу. После этого суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении болельщиков. Им назначили наказание в виде административного ареста на 15 суток за мелкое хулиганство. Тогда «Фратрия» — фанатское объединение «Спартака» — предложило акцию протеста: болельщикам стоит покидать стадион на 30-й минуте матча.

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Дзюба планировал продлить контракт со «Спартаком». Однако через две недели ему предложили договор на 500 тысяч долларов больше, поэтому он сразу же перешел в «Зенит». Болельщикам «Спартака» не понравился такой поступок спортсмена, к тому же, Дзюба даже не извинился перед ними. Это и вызвало поток оскорблений в его адрес.