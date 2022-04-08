Абдурахимов: думаю, что Анкалаев получит титульный поединок через один бой

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов обсудил с порталом News.ru титульные перспективы Магомеда Анкалаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Думаю, что Магомед получит титульный поединок через один бой. В принципе, в его дивизионе других претендентов не осталось», — заметил Абдурахимов.

Он выразил уверенность, что Анкалаев победит Яна Блаховича, а Александр Ракич еще может оказать сопротивление российскому бойцу. Что касается Иржи Прохазка, то, по мнению Абдурахимова, он может навязать Анкалаеву самый тяжелый бой.

«Непонятно, по каким траекториям он наносит удары. Неординарный боец. Но и его Анкалаев способен победить, — добавил собеседник издания.