Спорт 03 декабря 2023, 21:00 Абаскаля удалили в первом тайме матча с «Ахматом» Тренер «Спартака» Абаскаль получил красную карточку за толчок игрока «Ахмата» РИА «Новости»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль толкнул футболиста Бернарда Беришу в первом тайме матча 17-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом». Наставнику москвичей показали красную карточку и удалили.

Тренера «Спартака» взбесило, что форвард грозненской команды праздновал гол возле скамейки красно-белых, началась потасовка. Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша по итогу стычки получил желтую карточку.

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Первый тайм матча «Ахмат» — «Спартак» завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Ранее футболисты московского «Локомотива» без главного тренера и капитана обыграли петербургский «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ со счетом 3:1. У железнодорожников отличился нападающий Максим Глушенков, забивший два гола.