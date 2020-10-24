«А глаза пустые». Гаджиев заметил утрату мотивации у Кокорина

«Многое будет зависеть от того, в каком состоянии находится Кокорин. На мой взгляд, ему не хватает не только тренированности, но и мотивации. Бывает так, что вы, вроде, хотите чего-то, но смотришь — а глаза пустые», — заявил он.

Кокорин не потерял свое мастерство, отметил Гаджиев. К тому же нельзя всерьез говорить и о том, что футболист еще не до конца встроен в игру «Спартака».

С таким заявлением Гаджиев выступил перед матчем 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

Кокорин присоединился к московскому клубу летом 2020 года, напомнила «Газета.ru». «Зенит» отказался продлевать с ним контракт, поэтому футболист стал свободным агентом. «Спартак» удовлетворил требования Кокорина, предложив ему 10 миллионов евро за три года.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий вышел на поле в рамках пяти матчей за красно-белых во всех турнирах, забил один гол с пенальти.

Спортсмен выходит на поле после того, как полностью восстановился после мышечной травмы. Ее он получил в матче 9-го тура РПЛ, во время встречи «Спартака» с «Тамбовом», из-за чего пропустил игру с «Зенитом».

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объяснил, почему не хочет возвращать Кокорина в сборную. Сначала футболист должен начать правильно играть и чувствовать свое место в команде.