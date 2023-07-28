28 июля 2023, 19:11
A Bola: португальский футболист Паулиньо Диаш может продолжить карьеру в России
Португальский футболист Паулиньо Диаш, выступающий за «Спортинг», может продолжить карьеру в чемпионате России. Об этом сообщило издание A Bola.
Как рассказал источник, к форварду проявляет интерес московский ЦСКА, написала «Свободная пресса».
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За трансфер игрока предложили семь миллионов евро, но руководство «Спортинга» согласилось отпустить футболиста в Москву лишьза 20 миллионов евро.
Футбол
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