Спорт 28 июля 2023, 19:11 A Bola: португальский футболист Паулиньо Диаш может продолжить карьеру в России

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Португальский футболист Паулиньо Диаш, выступающий за «Спортинг», может продолжить карьеру в чемпионате России. Об этом сообщило издание A Bola.

Как рассказал источник, к форварду проявляет интерес московский ЦСКА, написала «Свободная пресса».

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За трансфер игрока предложили семь миллионов евро, но руководство «Спортинга» согласилось отпустить футболиста в Москву лишьза 20 миллионов евро.