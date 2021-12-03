Криштиану Роналду забил свой 800-й гол в карьере

Один из ведущих футболистов в мире Криштиану Роналду забил свой 800-й гол в спортивной карьере. Юбилейным для спортсмена стал мяч, отправленный в ворота соперника во время игры «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом».

Гол был забит на 52-й минуте матча 14-го тура английской премьер-лиги. Криштиану Роналду в этот момент смог отправить свою команду вперед. Теперь на счету прославленного португальца уже 800 голов. 675 из них он забил в ходе игр в составе своих клубов — он за карьеру выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Еще 115 мячей Роналду отправил в ворота, когда играл в составе сборной Португалии.

Однако вслед за юбилейным голом в ходе игры очень скоро последовал следующий. Криштиану Роналду реализовал пенальти и разменял девятую сотню своих достижений в футболе, сообщил ТАСС.

В итоге «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Арсенала» в матче 14-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:2. Роналду отметился дублем, еще одни гол забил Бруну Фернандеш. Для «Манчестер Юнайтед» это первая победа в последних четырех матчах АПЛ. Сейчас клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, его сегодняшние соперники отстают на одну позицию и находятся на пятой строчке рейтинга.