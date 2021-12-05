Овечкин забил свой 750-й гол в составе НХЛ

Российский хоккейный форвард Александр Овечкин забил свой юбилейный, 750-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Это произошло в составе «Вашингтон Кэпиталс».

Команда выиграла на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:1. Теперь по количеству голов Овечкин стал четвертым, немного не дотягивая до бронзового призера Яромира Ягра (Чехия). В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин провел 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В активе россиянина 20 заброшенных шайб и 19 результативных передач.

Чуть ранее, в конце ноября, Овечкин во время матча с «Флоридой» оформил хет-трик и поделился радостью со своим маленьким сыном, который наблюдал за игрой. Нападающий подъехал к заградительному стеклу и поприветствовал его. Мальчик в ответ бросил кепку на лед. Хет-трик Овечкина обеспечил «Вашингтону» победу над «Флоридой». Игра закончилась со счетом 4:3.