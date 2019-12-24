70-летний боксер отправил в нокаут молодого соперника

70-летний Хьюз встретился на ринге с 43-летним Трейменом Таунсом. «Экспресс газета» отметила, что последние 12 лет он не занимался боксом и проигрывал поединки, однако разница в возрасте была его преимуществом.

Хьюз выиграл поединок и отправил Таунса в нокаут уже во втором раунде. При этом сообщается, что победитель не тренировался давно, а на ринг последний раз выходил 36 лет назад. За его плечами 11 побед и 7 поражений.

Победив в поединке с Таунсом Хьюз побил рекорд, установленный в 2017 году 60-летним Стивом Уордом.