Швейцарский «Базель» разгромил «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» на выезде разгромно проиграли в матче группового раунда Лиги Европы швейцарскому «Базелю». Игра завершилась со счетом 5:0.

Россияне встретились с соперниками на стадионе «Сент-Якоб Парк» в Базеле. Кевин Буа забил сразу два гола. Отличились также Лука Зуффи и Ноа Окафор. Автогол, а ворота отправил игрок «Краснодара» Тонни де Вилена, пишет RT. 3 октября россияне встретятся в испанским клубом «Хетафе». В прошедшем сезоне «Краснодар» занял третье место чемпионата России.