3:1. «Ахмат» обыграл «Ротор» в чемпионате России

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» на домашнем поле обыграл «Ротор» в чемпионате России. Игра третьего тура закончилась со счетом 3:1.

У победителей отличились Владимир Ильин и Одисе Роши — он забил два года. Сергей Серченков принес «Ротору» единственный гол.

На 30-й минуте матча у форварда «Ахмата» Андреса Понсе был шанс реализовать пенальти, но он им не воспользовался.

В данный момент грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. Он набрал четыре очка. Клуб из Вологограда — «Ротор» — располагается на последнем, 16-м месте с одним баллом.