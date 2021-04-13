Столичному ФК «Локомотив» придется выплатить 300 тысяч штрафа

Одна из встреч в рамках чемпионата России по футболу закончилась для московского «Локомотива» штрафом. Команду наказали на 300 тысяч рублей за необеспечение безопасности во время матча.

Штрафные санкции наложил контрольно-дисциплинарный комитет РФС, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Глава комитета Артур Григорьянц пояснил, что взыскание решили наложить из-за игры со столичным «Спартаком». Клубы вышли на поле «РЖД-Арены» 11 апреля. Матч завершился со счетом 2:0 — выиграли хозяева.

И «Спартаку», и «Локомотиву» придется выплатить штраф за неправомерные действия зрителей. Болельщики обеих команд перед началом игры начали потасовку. Драка произошла в одном из секторов стадиона.

Вратаря «Локомотива» Гильерме дисквалифицировали на два матча из-за провокационных жестов в адрес фанатов «Спартака». Футболисту назначен штраф в 50 тысяч.

Представитель красно-белых заявил, что голкипер железнодорожников специально раззадоривал болельщиков команды-соперника. В «Спартаке» заявили, что поведение вратаря попало на видео.