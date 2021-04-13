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    13 апреля 2021, 23:14

    Столичному ФК «Локомотив» придется выплатить 300 тысяч штрафа

    Александра Ломейко

    Одна из встреч в рамках чемпионата России по футболу закончилась для московского «Локомотива» штрафом. Команду наказали на 300 тысяч рублей за необеспечение безопасности во время матча.

    Столичному ФК «Локомотив» придется выплатить 300 тысяч штрафа

    Штрафные санкции наложил контрольно-дисциплинарный комитет РФС, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Глава комитета Артур Григорьянц пояснил, что взыскание решили наложить из-за игры со столичным «Спартаком». Клубы вышли на поле «РЖД-Арены» 11 апреля. Матч завершился со счетом 2:0 — выиграли хозяева.

    И «Спартаку», и «Локомотиву» придется выплатить штраф за неправомерные действия зрителей. Болельщики обеих команд перед началом игры начали потасовку. Драка произошла в одном из секторов стадиона.

    Вратаря «Локомотива» Гильерме дисквалифицировали на два матча из-за провокационных жестов в адрес фанатов «Спартака». Футболисту назначен штраф в 50 тысяч.

    Представитель красно-белых заявил, что голкипер железнодорожников специально раззадоривал болельщиков команды-соперника. В «Спартаке» заявили, что поведение вратаря попало на видео.