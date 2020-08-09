Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата России.

«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже», — сказал Федун в интервью sports.ru.

Это произошло после того, как судья назначил два пенальти в ворота красно-белых. Второе — на 90-й минуте. После него сочинцы сравняли счет.

Федун заявил, что, если «не нужен „Спартак“, значит, не нужен».

Игра первого тура РПЛ состоялась в Москве. «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. «Сочи» отыгрались, реализовав два пенальти.