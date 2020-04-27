Член МОК назвал устаревшим план Олимпиады-2024 в Париже

Проект летних Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, надо заново переосмыслить, так как они не отвечает современным вызовам. В свете пандемии коронавируса план нужно адаптировать к современным реалиям, в особенности, бюджет Игр.

Об этом CNA заявил, экс-министр спорта Франции член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю. Он подчеркнул, что приготовленный до пандемии проект не имеет ничего общего с сегодняшней реальностью. Бюджет Олимпиады надо переосмыслить, и адаптировать к новой ситуации.

По мнению Ги Дрю, всемирный кризис окажет долгосрочное влияние на все сферы жизни человечества, и олимпийское движение не будет исключением.

Он также предложил ограничить количество дополнительных видов олимпийского спорта.

«Очень дорого строить новое помещение для мероприятия, которое длится всего три-четыре дня», — посетовал Дрю.

В конце марта стало известно, что в условиях пандемии проведение токийских Олимпийских игр невозможно. Сроки их организации были передвинуты на июль–август 2021 года.