Член МОК назвал устаревшим план Олимпиады-2024 в Париже
Об этом CNA заявил, экс-министр спорта Франции член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю. Он подчеркнул, что приготовленный до пандемии проект не имеет ничего общего с сегодняшней реальностью. Бюджет Олимпиады надо переосмыслить, и адаптировать к новой ситуации.
По мнению Ги Дрю, всемирный кризис окажет долгосрочное влияние на все сферы жизни человечества, и олимпийское движение не будет исключением.
Он также предложил ограничить количество дополнительных видов олимпийского спорта.
«Очень дорого строить новое помещение для мероприятия, которое длится всего три-четыре дня», — посетовал Дрю.
В конце марта стало известно, что в условиях пандемии проведение токийских Олимпийских игр невозможно. Сроки их организации были передвинуты на июль–август 2021 года.