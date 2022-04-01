2022-й объявили годом дворового спорта в Петербурге

Дворовый любительский спорт активно развивается в Санкт-Петербурге. А 2022 год объявили годом дворового спорта, сообщила газета «Петербургский дневник».

Как рассказал главный специалист отдела по спортивно-массовой работе Комитета по физкультуре и спорту (КФИС) Санкт-Петербурга Андрей Дыков, к соревнованиям в рамках программы дворового спорта допускаются все желающие старше 18 лет. Участники должны быть любителями, то есть, не иметь опыта в профессиональном спорте.

В 2021 году в рамках программы уже провели соревнования по мини-футболу, уличному баскетболу и волейболу. В этом году уже прошли соревнования по хоккею. С 29 января по 19 февраля состоялся турнир Лиги дворового спорта на Кубок губернатора Санкт-Петербурга. Предварительные этапы прошли на внутридворовых хоккейных площадках под открытым небом в шести районах — Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Московском, Петродворцовом и Пушкинском.