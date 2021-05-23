20 человек погибли на ультрамарафоне в Китае

В Китае из-за резкого изменения погоды погибли 20 участников ультрамарафона, еще одного разыскивают. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление спасателей.

Забег на 100 километров по пересеченной горной местности проходил в субботу, 22 мая. Участники марафона стартовали утром вблизи города Байинь в провинции Ганьсу.

На высокогорном этапе марафона погода резко испортилась, пошел град, на местность обрушился шквалистый ветер.

Из-за резкого похолодания у бегунов опустилась температура тела, они начали замерзать.

На месте развернули спасательную операцию. К утру воскресенья спасатели нашли и эвакуировали 151 из 172 участников марафона, еще 20 были уже мертвы. Одного участника до сих пор не могут найти. Восемь спасенных спортсменов с легким переохлаждением доставили в больницу.

В операции принимали участие более 700 спасателей. Работа была затруднена из-за низких ночных температур и сложного рельефа.