Черчесов оценил шансы «Зенита» пройти в 1/8 Лиги Европы

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре со «Спорт-Экспресс» оценил шансы «Зенита» пройти в 1/8 Лиги Европы. По его словам, у команды есть хорошие шансы на победу в матче с испанским «Бетисом».

«„Бетис“ — хорошая, крепкая испанская команда, недавно их смотрел по телевизору. „Зенит“ является лидером нашего чемпионата, играют в неплохой футбол. Минувшей осенью у них была качественная проверка на прочность в Лиге чемпионов — матчи с „Ювентусом“ и „Челси“. Оцениваю этот жребий как удачный для российской команды. В общем, шансы у питерцев пройти в следующую стадию довольно высокие», — считает Черчесов.

Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» пройдет 17 февраля 2022 года на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, пояснила «Газета.ru».