18-летний российский шахматист не переживал перед игрой с Карлсеном

Перед партией спортсмен вовсе не переживал. Однако мысль о возможной победе над действующим чемпионом мира все равно немного заставила его волноваться. Шахматист верил в победу, но не понимал, чего ждать от 30-летнего Карлсена.

«Это же все-таки другой уровень. Как в неизвестность иду…» — поделился воспоминаниями россиянин.

Есипенко разгромил Карлсена 28 января на турнире в голландском Вейк-ан-Зее. Норвежец сдался после 32-го хода. Таким образом, молодой человек прервал 125-матчевую беспроигрышную серию соперника. Теперь он числится в символическом клубе Михаила Чигорина.

После 11 партий турнира первое место занимает нидерландский шахматист Аниш Гири, который набрал 7,5 очка. Второе место делят Фабиано Каруана, Йорден ван Форест и Алиреза Фирузджа, у них по семь очков. Есипенко играет пока с 6,5 балла.

Есипенко узнал о шахматах от своего отца Евгения. Будучи ребенком, он за два дня освоил игру. Мальчик поначалу разыгрывал партии со старшей сестрой, шахматы были просто их домашним развлечением. Первый спонсор появился, когда юноша занимался с Дмитрием Кряквиным — ростовским тренером. Спонсор нужен для оплаты расходов на турниры, которые проводятся в разных городах и странах.

Карлсен — обладатель шахматной короны с 2013 года. В последний раз он защитил титул в 2018-м благодаря победе над американцем Фабиано Каруану.