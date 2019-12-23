16-летний полузащитник «Барселоны» забил гол в стиле Ибрагимовича

16-летний полузащитник испанского ФК «Барселона» Мориба Курума показал в матче молодежного чемпионата Испании гол, напомнивший фанатам стиль шведской звезды футбола Златана Ибрагимовича.

Футболист одним касанием обработал мяч после передачи и перебросил через защитника. Затем, оказавшись один на один с вратарем, он перекинул мяч вновь уже в ворота.

Отмечается, что Курума имеет двойное гражданство — Гвинеи и Испании. В апреле он продлил контракт с «Барселоной» до 2022 года.