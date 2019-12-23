    23 декабря 2019, 16:42

    16-летний полузащитник «Барселоны» забил гол в стиле Ибрагимовича

    Ирина Нагайникова

    Мориба Курума, гвинейский и испанский футболист, полузащитник «Барселоны», впечатлил фанатов голом в матче молодежного чемпионата Испании. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    16-летний полузащитник испанского ФК «Барселона» Мориба Курума показал в матче молодежного чемпионата Испании гол, напомнивший фанатам стиль шведской звезды футбола Златана Ибрагимовича.

    Футболист одним касанием обработал мяч после передачи и перебросил через защитника. Затем, оказавшись один на один с вратарем, он перекинул мяч вновь уже в ворота.

    Отмечается, что Курума имеет двойное гражданство — Гвинеи и Испании. В апреле он продлил контракт с «Барселоной» до 2022 года.