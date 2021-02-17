Месси забил 20 голов в составе «Барселоны» 13-й сезон подряд

Аргентинский бомбардир «Барселоны» Лионель Месси забил 20-й гол в составе команды. До такого количества мячей футболисту удалось добраться уже 13-й раз подряд.

Свой 20-й мяч Месси оформил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» вышла на поле против парижского «ПСЖ». Спортсмен реализовал пенальти на 27-й минуте встречи. Штрафной назначили из-за фола на хавбеке Френки де Йонге.

Футболист забил в играх 20 мячей уже 13-й сезон подряд. На Ла Лигу пришлось 15 голов, на Лигу чемпионов — четыре, и на Кубок Испании — один.

В начале февраля Месси удалось установить личный рекорд в Ла Лиге. Спортсмен забил гол через 136 секунд после выхода на замену. Тогда «Барселона» выиграла у «Бетис» со счетом 3:2. Матч проходил в рамках чемпионата Испании.

Лионелю Месси 33 года. Он родился в Аргентине и переехал в Испанию в 13 лет. За годы своей спортивной карьеры успел добиться звания лучшего бомбардира в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».